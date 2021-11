Parco Portofino: al lavoro per conciliare esigenze di residenti e norme vigenti - LevanteNews

E’ terminata da poco una riunione del Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino. Secondo i soliti bene informati l’estensione dei confini, per altro condivisa da tanti se fatta con raziocinio, non avrebbe comportato problemi ma solo benefici compreso l’arrivo di fondi. Invece i problemi si sono ed il Comitato di gestione dovrebbe trovare la quadra tra le necessità di chi vive quotidianamente le nuove zone (un tempo si chiamava salvaguardia attiva) e le norme comuni a tutti i parchi che comportano non solo limiti e vincoli, ma anche maggiore burocrazia nei territori inseriti, mentre restano fuori aree che avrebbero meritato di far parte del Parco di Portofino.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco conferma: “Siamo al lavoro insieme ad amministratori e tecnici locali per definire delle regole di funzionamento del Parco che tengano conto delle specifiche esigenze del nostro territorio”.