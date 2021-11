Pallanuoto/ Alla Giuva il Camogli ospita il Brescia - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Ripartire immediatamente, è questo il dictat in casa Camogli a poche ore dalla difficile sfida interna contro il Brescia. Il campionato corre veloce e i bianconeri, metabolizzata la sconfitta di Como, vogliono reagire immediatamente.

“Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi e dimostrare subito il nostro valore”, commenta il numero 1 Lollo Gardella, “Chiaramente la sconfitta ci ha fatto male, ma in settimana ci siamo parlati e una volta analizzati gli errori, ci siamo buttati subito sul prossimo impegno. Abbiamo la fortuna di giocare subito e di rialzare la testa, oltretutto davanti alla nostra gente, e non vogliamo farci scappare questa occasione. Mi aspetto una partita molto tosta, contro una squadra preparata. Si tratta di un gruppo rodato, che fa dell’intensità una delle sue armi migliori. L’anno scorso anno fatto i play off e per vincere dovremo fare una bella partita. Servirà una prova di personalità e in questo sono sicuro che giocare alla Giuva ci darà quella carica in più”.

Purtroppo, anche per la partita di domani, non ci sarà Angelo Temellini. “Stare senza il nostro punto di riferimento non è facile”, prosegue Gardella”, Angelo ci conosce come le sue tasche, interpreta i nostri sguardi e sa come bilanciare bastone e carota. Chiaramente manca a tutti, ma sia Uras che Capurro stanno facendo un grandissimo lavoro. Noi siamo carichi e concentrati, conosciamo le insidie a cui andremo in contro, ma sappiamo che se giocheremo da Camogli potremo fare molto bene”.