Entella: nasce il concorso che premia i giovani lettori biancocelesti - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

L’Entella nel Cuore e Primailettori presentano “Entellalibri”, il concorso dedicato ai lettori del settore giovanile dell’Entella.

Il concorso è dedicato a tutti i tesserati under 12 di ogni leva del settore giovanile di Virtus Entella, Entella Academy e Caperanese Entella.

Chi vorrà partecipare dovrà segnalare uno o più libri che gli/le siano piaciuti, inviando:

– una foto della copertina del libro

– L’indicazione di un personaggio o passo del libro che più gli/le è piaciuto, con una breve (anche brevissima) spiegazione del motivo

– (facoltativo): un disegno ad illustrazione del libro, del personaggio o del passo scelto

Si può effettuare la segnalazione inviando una email a entellalibri@gmail.com . Ogni concorrente dovrà specificare, oltre ai dettagli richiesti per concorrere, il suo nome e cognome e la leva di appartenenza.

Tutte le segnalazioni verranno pubblicate presso un’apposita sezione del sito primailettori e presso l’Entellateca. Monitorate le segnalazioni di tutti i concorrenti sul sito www.primailettori.com o presso la nostra biblioteca! Potrete prendere spunto per nuovi libri da leggere e da segnalare a vostra volta.

Negli orari di apertura, l’Entellateca è a disposizione per la scelta dei libri da leggere ed eventualmente da segnalare, ma naturalmente si possono segnalare anche altri libri che non siano presenti nella biblioteca.

I libri non presenti nella biblioteca ma che siano stati segnalati verranno presi in considerazione per l’acquisto. Un libro può essere segnalato da più concorrenti.

Il concorso avrà durata di due mesi, dicembre e gennaio. I giudici sono: Sandro Frera di Primailettori, Sabina Croce di Entella nel Cuore, e Simone Fama’, bibliotecario di Entellateca.

Alla fine di gennaio verranno assegnati i premi messi in palio da Entella nel Cuore, che consistono in buoni acquisto da spendere (in esercizi commerciali selezionati) in libri o dischi o telefonia o presso l’Entella Store.

Chi vince?

Un premio di 100 euro andrà al Superlettore, cioè a chi avrà segnalato il maggior numero di titoli.

Un secondo premio (anche cumulabile col primo) di 50 euro andrà al Lettore Consapevole, cioè a chi avrà meglio motivato la propria segnalazione

Un altro premio di 50 euro andrà al miglior disegno che accompagni la segnalazione del libro: il Lettore Artista. Tutti i vincitori riceveranno un biglietto per sé e uno per un adulto accompagnatore per le partite casalinghe dell’Entella fino alla fine dell’anno nel settore distinti.