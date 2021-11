Covid: "Linea senza prenotazione nei principali hub della Liguria" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Il sistema regionale si è messo in moto per dare attuazione a quanto deciso dal Governo. Contiamo di portare, dalla settimana prossima, l’offerta vaccinale dagli attuali 45mila vaccini circa a settimana a circa 80mila. Si tratta di un numero prudenzialmente alto, per garantire a tutte le categorie la possibilità di usufruire della terza dose prima delle vacanze di Natale. La Liguria si conferma in zona bianca”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto stampa sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

“A tutte le aziende sanitarie – prosegue Toti – ho chiesto l’apertura delle agende per le prenotazioni dalla settimana prossima per poter soddisfare quelli che immaginiamo possano essere i bisogni, sia di prima che di terza dose, delle categorie che abbiamo censito, in sostanza forze dell’ordine, personale scolastico e tutti coloro a cui scadrà il green pass nel periodo di riferimento. Ho chiesto inoltre a tutti i principali hub vaccinali che venga predisposta una linea a presentazione, senza prenotazione. Ogni azienda sanitaria ne avrà almeno uno. Sarebbe comunque meglio che si passasse attraverso la prenotazione per non ingolfare i nostri centri di prenotazione”.

“La Liguria si è mossa anche in vista dalla vaccinazione della fascia dai 5 agli 11 anni, che al momento non è operativa in Italia: ci portiamo avanti con anticipo per essere pronti, quando Aifa darà il via libera e ci verranno comunicati dal ministero i criteri applicativi – conclude Toti – La settimana prossima incontreremo i pediatri di libera scelta, e ho chiesto all’ospedale Gaslini di predisporre una linea di vaccinazione per quella categoria, linea di vaccinazione che sarà presente anche in tutte le altre aziende sanitarie liguri, in modo tale che ovviamente per i piccoli soggetti che si vaccineranno ci siano tutte le opportune precauzioni, e ovviamente ci sia tutto l’opportuno supporto informativo alle famiglie. Gli esperti comunque sottolineano come sia una vaccinazione opportuna non solo per ridurre la circolazione, ma perché essendo il virus molto diffuso in quella fascia di età non è escludibile a priori la possibilità di complicazioni, anche se molto meno probabili in termini statistici rispetto alle persone più grandi”.