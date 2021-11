Covid: l'Asl4 nel Dipartimento Interaziendale di Infettivologia - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Via libera della Giunta regionale, a seguito della positiva valutazione tecnica da parte di Alisa, alla nascita del Dipartimento Interaziendale di interesse regionale di ‘infettivologia’ che sarà coordinato dal direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino Matteo Bassetti. Al Dipartimento regionale parteciperanno, oltre al Policlinico San Martino, anche l’ospedale Galliera, la Asl3, la Asl4 e l’Ospedale Evangelico Internazionale. Inoltre, in relazione a problematiche di settore o obiettivi specifici, si procederà al coinvolgimento e all’integrazione anche dell’Istituto Gaslini.

“Questo Dipartimento – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – nasce dall’esigenza e dalla volontà di fare rete e mettere a regime l’esperienza sul campo che i nostri specialisti hanno fatto durante i mesi durissimi della pandemia, a partire dalla sperimentazione del teleconsulto, che ha consentito ai medici di medicina generale di confrontarsi con Matteo Bassetti e gli infettivologi del Policlinico San Martino per il trattamento dei loro assistiti positivi al Covid, valutandone l’eventuale ricovero diretto, senza dover transitare dal Pronto Soccorso. L’obiettivo è quindi di garantire una risposta appropriata, efficiente ed omogenea alle esigenze in ambito infettivologico dei pazienti che ne abbiano bisogno. Nel rivolgergli i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico, voglio davvero ringraziare il professor Matteo Bassetti e, con lui, anche tutti i professionisti infettivologi, che si sono impegnati e spesi senza sosta in questi mesi durissimi, anche per informare i cittadini in modo corretto e incentivare i comportamenti virtuosi, a partire dalla vaccinazione”.

Il Dipartimento ha funzioni di coordinamento anche operativo a valere sulle risorse e sull’organizzazione delle singole aziende che ne fanno parte, in relazione in particolare al all’attività di ricovero e all’attività ambulatoriale presso le diverse sedi, oltre che di consulenza per altre strutture e all’attività di formazione e ricerca in collaborazione con le altre strutture aziendali.