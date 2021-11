Chiavari: "Parco Portofino, convegno senza preconcetti con Bobbio e Girani" - LevanteNews

Da Andrea Torchio presidente Partecip@ttiva

Sabato 27 novembre ’21 alle ore 16,30 presso l’Auditorium della Filarmonica in via E. Pessagno 1, Chiavari (accesso

dal chiostro della piscina comunale) Partecipattiva promuove l’incontro pubblico “Parco nazionale di Portofino – Opportunità e limiti”.

L’intento è quello di consentire, in coerenza con lo spirito di Partecipattiva, un approccio al tema neutro, lontano dai

preconcetti dei partiti politici che rispondono con un “Si” o con un “No” al costituendo parco nazionale senza fornire

alcuna motivazione; noi vorremmo fornire al pubblico la possibilità di formarsi una propria opinione, grazie alla

competenza dei relatori che abbiamo invitato. Assieme a loro svilupperemo un ragionamento integrato: il professor

Roberto Bobbio dell’Università di Genova aprirà l’incontro delineando il contesto urbanistico e paesaggistico del

territorio che sarebbe incluso nel perimetro, nonché i riferimenti normativi che disciplinano la materia. Alberto

Girani, già direttore del parco regionale di Portofino, oggi presidente del comitato “Tutti per il Parco”, ci aiuterà a

comprendere quali le potenzialità di una corretta gestione del parco. Marco Luigi Tiscornia, presidente dell’ATC

Genova2 Levante, chiarirà il ruolo e i compiti dell’istituto, non limitati solamente alla caccia. Roberto Spinetto a capo

della sezione Italia Nostra Tigullio esporrà le tesi per cui oggi è necessario muoverci nella direzione di tutelare le

poche porzioni di territorio non ancora antropizzate.

Al termine degli interventi il pubblico in sala potrà porre delle domande ai relatori.