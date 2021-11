Chiacvari: contributi per spese condominiali e utenze domestiche - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Da oggi, 26 novembre 2021, è possibile fare richiesta per ottenere contributi per il pagamento delle spese condominiali e le utenze domestiche (acqua, energia elettrica, gas) sostenute nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 31 ottobre 2021.

“Grazie ad un ottimale impiego delle risorse a disposizione, adottiamo una misura necessaria ed utile per tutti coloro che nell’ultimo anno hanno riscontrato serie difficoltà economiche – afferma l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio – Restiamo concretamente al fianco delle famiglie, mettendo a disposizione sostegni e contributi che verranno elargiti nella misura in cui saranno rispettati i requisiti obbligatori. La domanda potrà essere presentata anche dai nuclei in carico al Servizio Sociale che abbiano reale necessità di sostentamento”.

I requisiti per poter essere ritenuti idonei e usufruire dei sostegni riguardano, per i nuclei famigliari, il possesso di ISEE non superiore a € 17.000,00 e la comprovata diminuzione del reddito per circostanze dovute all’emergenza covid-19.

Il contributo viene calcolato sulla base degli esborsi effettivamente sostenuti secondo le seguenti modalità:

– I.S.E.E. da € 0,00 a € 3.000,00 contributo pari al 100% del massimale;

– I.S.E.E. da € 3.001,00 a € 10.000,00 contributo pari all’80% del massimale;

– I.S.E.E. da € 10.001,00 a € 17.000,00 contributo pari al 60% del massimale.

La somma concessa non potrà superare in ogni caso i 2.400€.

I moduli sono scaricabili al seguente link: https://www.comune.chiavari.ge.it/it oppure ritirabili presso l’ufficio Front-Office del comune di Chiavari, P.zza N.S. dell’Orto 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Le richieste dovranno pervenire all’ufficio Protocollo, attraverso raccomandata A/R indirizzata a Comune di Chiavari, P.zza Nostra Signora dell’Orto n. 1 – 16043 Chiavari oppure tramite PEC (elettronica comune.chiavari@cert.legalmail.it.) entro e non oltre lunedì 13 dicembre.

Per maggiori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0185365 358/ 0185 365 391/ 0185 365 367, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.