Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Casarza Ligure. Un’auto, per motivi imprecisati al vaglio delle forze dell’ordine anche per ricostruire l’esatta dinamica, ha investito un pedone. Sul posto è immediatamente giunta l’auto del 118. Il paziente ha riportato una sospetta frattura; è stato trasportato in codice giallo al pronto intervento di Lavagna.