Camogli: asfaltature nelle vie 20 Settembre e Molfino - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

La giunta comunale ha approvato ieri il progetto esecutivo relativo agli interventi di asfaltatura di due strade comunali: via XX Settembre e un primo tratto di via Franco Molfino.

In particolare, in alcuni tratti di via XX Settembre sono presenti buche, alcuni dissesti e avvallamenti, derivanti dall’usura, dal transito e sosta dei mezzi durante il mercato settimanale e dagli agenti atmosferici, che causano disagi soprattutto in caso di intense piogge con conseguente formazione di pozze d’acqua.

In vari tratti di via Molfino, la presenza delle radici superficiali dei pini ha creato numerosi dossi, avvallamenti e lesioni del manto stradale, con conseguenti notevoli problematiche per la pubblica incolumità dei fruitori, specialmente per pedoni e motociclisti.

Il progetto esecutivo, redatto dal Geometra Alberto Benvenuto dell’Ufficio Lavori Pubblici, per quanto riguarda il primo tratto di Via Molfino in cui si interverrà, è stato integrato dalle indicazioni fornite dall’agronomo incaricato, Dottor Carlo Vinciguerra, data la presenza di elementi arborei di elevato valore paesaggistico.

Il valore complessivo degli interventi ammonta a 108.000 euro.