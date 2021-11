Calcio/ Eccellenza, un centrale di difesa per il Rapallo Rivarolese - LevanteNews

Il Rapallo Rivarolese accoglie in bianconero Matteo Bellopede, difensore nato a Caserta nel 1999. Figlio d’arte (suo padre Antonio ha vestito, tra le altre, le maglie di Messina, Arezzo e Pro Vercelli) Bellopede è un difensore centrale dotato di buona tecnica e statura, che nonostante la giovane età può vantare un’importante esperienza nei campionati professionistici e interregionali.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, con cui ha disputato i campionati Allievi Nazionali e Primavera, ha mosso i primi passi ‘tra i grandi’ nella Maddalonese, in Eccellenza, per poi passare in Serie D, all’FC Messina.

Nel 2019 la gioia della Lega Pro: viene tesserato dal Rieti, con cui marca due presenze in Serie C. La stagione successiva il ritorno in Sicilia, all’ACR Messina, in Serie D. Ora una nuova esperienza in Liguria, con la maglia del Rapallo Rivarolese.

Bellopede arriverà a Rapallo martedì e sarà da subito a disposizione di mister Fresia, in vista della gara esterna contro l’Athletic Club Albaro.