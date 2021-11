Presso il Grand Hotel Bristol, si è svolto un incontro dal titolo “I crimini in nome dell’amore” organizzato dal Convivio del Tigullio in collaborazione con il Comune di Rapallo in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Tra i presenti il sindaco Carlo Bagnasco e la consigliera Elisabetta Ricci (nella foto)