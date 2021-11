Santa: ex hotel Lido, da lunedì la gru verrà smontata - LevanteNews

Da Comunicazione Sindaco Santa Margherita Ligure

Lunedì prossimo, 29 novembre 2021, inizierà lo smontaggio della grande gru del cantiere che era stato aperto per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione all’ex hotel Lido, per poterne montare un’altra, decisamente più piccola.

Per consentire questa operazione, sarà necessario occupare la corsia stradale a monte di via Andrea Doria, nel quartiere di Ghiaia, e i veicoli in entrata a Santa Margherita Ligure, ad eccezione dei mezzi pesanti e degli autobus, verranno deviati lungo via Trieste.

Via Andrea Doria rimarrà pertanto aperta a senso unico alternato, per i veicoli in uscita da Santa Margherita Ligure e diretti verso Rapallo. I lavori verranno svolti dalle ore 8 alle ore 19 di lunedì 29 e martedì 30 novembre 2021.