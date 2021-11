RASSEGNA STAMPA. Covid, 30 classi in quarantena nel solo Tigullio - LevanteNews

Oggi, giovedì 25 novembre, auguri a Caterina. Oggi giornata contro la violenza sulle donne. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Dove è onore, chiedere è dolore”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nell’Asl 4 ieri registrati 41 nuovi contagi; venti i pazienti ricoverati”; “Trenta classi in quarantena nel Tigullio; corsa contro il tempo per convincere gli over 60”; “L’Asl va nell’entrtoterra, boom di vaccinazioni, oltre 200 in coda”; “Allarme covid in municipio che resta aperto”; “Ho fatto la terza dose a 106 anni”; “Super green pass, costretti ad adeguarci” “Obbligo vaccinale a scuola, presidi e prof si spaccano”; Lavoro da casa, nuove regole”.

Giornata contro la violenza sulle donne: “Le iniziativa a Sestri Levante”; “Panchina dipinta di rosso nella parco della scuola Mazzini”.

Moneglia: Stella Michelin a Jorg Giubbani. Chiavari: Nada, intercettazioni secretate 25 anni fa”. Chiavari: i nostri racconti per l’Afghanistan con Valeria Corciolani. Chiavari: ancora sulla tregua natalizia per i cantieri in A-12. Chiavari: palazzo Ferden, la maggioranza resta vincolato. Chiavari: asilo di Sampierdicanne rischia la chiusura. Chiavari: palazzo Rocca perde pezzi.

Rapallo: autobus a idrogeno, test sperimentale. Rapallo: forze dell’ordine, sabato vertice sui droni. Rapallo: ricorso al Consiglio di Stato per il Puc “bocciato solo per la parte che riguarda il ricorrente”.

===

Cicagna: progetto tunnel, lunedì convegno. Coreglia: i ragazzi del Caboto ricordano Nella. San Colombano: sversamento nel torrente Lavagna.