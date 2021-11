Rapallo: pulizia e disinfezioni, potenziato il servizio - LevanteNews

Considerato anche il risultato positivo ottenuto ad esempio in Piazza Molfino, San Francesco, Giardini Verdi, Parco De Martino, l’amministrazione comunale di Rapallo ha ritenuto opportuno il potenziamento dei passaggi

giornalieri per effettuare una più regolare e frequente pulizia e disinfezione per

prevenzione e diffusione del covid; specie in vista del periodo natalizio. Con una determina dirigenziale e con una spesa di 2.420 euro, è stato deciso di potenziare il servizio di pulizia presso le aree dei servizi pubblici del territorio attraverso un maggior numero di passaggi giornalieri con articolazione dell’orario consono al prossimo

periodo festivo al fine di mantenere una più regolare e frequente pulizia e disinfezione.