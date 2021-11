Rapallo: Natale solidale, acquista i regali Anffas su Internet - LevanteNews

Da Anffas Onlus di Villa Gimelli – Rapallo

Prende avvio, in questi giorni, con tante belle novità, la Campagna di Natale “e-Anffas” 2021 per fare i propri regali solidali.

e-Anffas è un negozio virtuale di “e-commerce solidale” realizzato da Anffas Nazionale e al quale partecipano anche i laboratori di Villa Gimelli per promuovere l’inclusione lavorativa e l’autoaffermazione delle persone con disabilità.

Si tratta di creazioni uniche, realizzate da persone con disabilità con l’aiuto dei loro genitori, volontari e facilitatori.

Andando sul sito www.e-anffas.net nella sezione “Natale Solidale 2021”, i visitatori troveranno tante belle novità appositamente pensate per questa campagna.

Nello spirito del Natale non ci può essere regalo più bello di quello che, allo stesso tempo, ci fa fare un gesto di affetto nei confronti dei nostri cari e ci permette di aiutare le persone con disabilità a realizzare i loro sogni e progetti.

La Campagna per i regali solidali e-Anffas Natale 2021 mette in campo tante nuove ed accattivanti idee: oltre a poter richiedere le singole creazioni natalizie, si potranno prenotare delle confezioni “BOX” contenenti un interessante mix di prodotti unici nel loro genere.

Chi volesse prenotare i singoli prodotti o le box natalizie dovrà però affrettarsi, in quanto si tratta di una produzione limitata e si deve tenere conto anche dei tempi necessari per la consegna, se si vuole avere la certezza di ricevere il tutto in tempo utile.

Buone Feste a tutti!