Chiavari: stasera seduta del Consiglio aperta al pubblico - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

L’accesso alla seduta di Consiglio Comunale, prevista per questa sera, 25 novembre alle ore 19, presso Palazzo Bianco, è possibile in presenza per i giornalisti e per la cittadinanza.

A causa della pandemia i posti disponibili sono molto limitati ed è necessario rispettare il distanziamento, indossare la mascherina e igienizzare le mani. Saranno controllati all’ingresso la temperatura corporea e il green pass.

L’accesso all’aula (e all’area adiacente) è consentito solo 10 minuti prima della seduta e terminata la disponibilità dei posti sarà impedito di entrare a chiunque.

Vista la scarsa disponibilità di posti, la seduta potrà essere seguita in streaming al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCmnH2hsg4Hh0y2jdVvmZPMQ.