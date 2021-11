Chiavari: "Diciamo no alla violenza, un numero per denunciare" - LevanteNews

Da Marta Campana Presidente Soroptimist d’Italia Club Tigullio



Come ogni anno, per dire no alla violenza contro le donne il Soroptimist International d’Italia

sostiene la campagna internazionale Orange the World promossa dall’ ONU , da UNWomen e

dalla nostra Federazione Europea; dal 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione

della violenza, al 10 dicembre, giornata internazionale peri diritti umani che coincide con il

nostro Soroptimist Day, partiranno i 16 giorni di attivismo che ci vedranno unite per realizzare

iniziative ed azioni di sensibilizzazione ut ilizzando in tutta la comu nicazione il colore

arancione , simbolo di un futuro senza violenza di genere e il motto dell’Unione:

non accettare nessuna forma di violenza – Chiama il 1522 .