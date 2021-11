Dall’ufficio stampa di Chiavari

Oggi, 25 novembre, ricorre la giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il comune di Chiavari prende parte all’iniziativa “Orange the word” promossa dall’Onu, da UNWomen e da Soroptimist International, per diffondere un’importante messaggio contro la violenza e ogni forma di discriminazione di genere.