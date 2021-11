Bogliasco: scuola primaria, il nuovo calendario dei tamponi - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

A seguito di una intervenuta proroga, da parte del Servizio Igiene e Prevenzione, (proroga per ricalcolo dei giorni e non per nuovi casi) dei tempi di quarantena di 3 classi della scuola primaria Sirotti, su richiesta del Comune, Asl3 Genovese ha aggiornato il servizio straordinario di tamponi in accesso diretto che ha avuto inizio questa mattina. Il servizio verrà effettuato presso la Sala Ferrari di Via Vaglio (c/o P.A. Croce Verde di Bogliasco) con orari e accessi cadenzati.