Rapallo: interventi in quattro scuole elementari - LevanteNews

Adattamento degli spazi scolastici per renderli più funzionali. L’amministrazione comunale di Rapallo, su imput dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, ha deciso di stanziare 12.895 euro. A cura degli uffici tecnici è stato ’ stato disposto il relativo progetto definitivo-esecutivo.

Gli edifici oggetto della presente progettazione sono di seguito elencati: la scuola elementare Dellepiane (Via del Villone); la scuola elementare Pascoli (via don Bobbio); la scuola elementare Antola (piazzetta San Francesco); scuola elementare Marconi (via Ferretto), il palazzetto dello sport (via don Minzoni).

L’esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta “Piromalli Antonino srl” con sede a Genova.