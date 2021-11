'Santa': Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - LevanteNews

Da Marina Marchetti, Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’artista Balàzs Berzsenyi, scultore e fotografo, ha messo a disposizione della Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure una serie di foto di cui è autore, corredate da un video dal titolo Muri Ruvidi, che saranno esposte in occasione delle seguenti iniziative che si svolgeranno a Spazio Aperto di Via dell’Arco:

– giovedì 25 novembre alle ore 16,30

Essere donna in Palestina

Susanna Bernoldi, volontaria . racconta la capacità di resilienza, la forza e il coraggio delle donne palestinesi che si battono contro la negazione dei diritti del loro popolo.

Donne palestinesi

– sabato 27 novembre alle ore 16,30

Diverse. Voci di donne.

Letture a cura dell’Associazione culturale L’Incantevole Aprile. Cinque monologhi di grandi donne: Camille Claudel, Zelda Fitzgerald, Eugenia Felleni, Emily Dickinson, Chavela Vargas, rimaste misconosciute e inascoltate proprio da chi maggiormente avrebbe dovuto farlo.

Diverse

Gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: cell. 3357587776

Per partecipare è necessario esibire il Green Pass

Vi aspettiamo e indossate qualcosa di rosso…

https://youtu.be/0ja9LwXLsWk