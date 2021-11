San Colombano: sversamenti liquami nel torrente, un'interrogazione - LevanteNews

Da Caudio Solari riceviamo e pubblichiamo il testo di un’interrogazione a sindaco, assessore all’ambiente, presidente del Consiglio e Segretario comunale di San Colombano

I sottoscritti Claudio Solari, Paola Repetto e Mirco Aste in qualità di Consiglieri comunali del gruppo Territorio,

Viste le leggi vigenti,

Riscontrato che ieri vi è stato un vasto sversamento di liquami nel torrente Lavagna visibile da Calvari a Bavaggi con vaste masse schiumose (come da foto allegata),

Ritenuta grave la situazione per il danno ambientale ed i rischi igienico sanitari conseguenti nonché per la fauna ittica del corso d’acqua,

Sentite le preoccupazioni della Fi.Ma. Tigullio,

Interrogano il Sindaco e l’Assessore all’ambiente per conoscere che iniziative abbiano intrapreso al riguardo.

In attesa di un riscontro scritto si porgono distinti saluti.

Claudio Solari, Mirco Aste, Paola Repetto Consiglieri comunali Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo

Comune di San Colombano Certenoli