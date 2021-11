Recco: scuole chiuse per sciopero, non per covid - LevanteNews

Stamattina le scuole primarie e secondarie di Recco erano chiuse e gli allievi sono tornati a casa. Ieri il sindaco Carlo Gandolfo, in un messaggio via facebook, aveva parlato di 29 contagiati in città e di una possibile impennata. Così in molti stamattina hanno pensato che oggi medie ed elementari fossero chiuse per covid, mentre la causa è uno sciopero del personale ausiliario.

La situazione covid desta tuttavia preoccupazione. A parte i 29 recchesi contagiati; si registra una classe in quarantena alla materna di via Milano; 2 classi in quarantena alle elementari ed altrettante alle medie.