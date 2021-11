RASSEGNA STAMPA Asl 4: contagi covid e ricoveri ancora in salita - LevanteNews

Oggi, mercoledì 24 novembre auguri a Flora. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “La carta non diventa rossa”.

Il Secolo XIX. Pianeta Covid: “Ieri nell’Asl 4 68 nuovi contagiati; Cresce il numero delle persone ricoverate, 20”; “Ricoveri in crescita, i reparti covid si allargano”; “Stretta sui non vaccinati, misura necessaria per salvare il Natale”; “Due religiose positive al San Benedetto, chiuso l’intero pless0”; “Massima attenzione nelle case di riposo”; “Entrano nel vivo le terze dosi”.

Sestri Levante: amori sbagliati in scena all’Ariston. Lavagna: Natale, dalle letterine ai mercatini. Chiavari: Hi-Lex, cassa integrazione bocciata. Chiavari: nuovo ascensore per il palazzo di corso De Michel. Chiavari: spazzamento strade, gara entro l’anno. Chiavari: percorso naturalistico rovinato in più punti. Chiavari: Delitto Nada Cella: vicini al nome della superteste, anomalie prima di morire. Chiavari: abusi su studenti disabili, dimezzato il risarcimento Chiavari: solidarietà con la zabaionata; Santa Claus abiterà a Castello Brown. Chiavari: torna la cena degli auguri al Monterosa.

Rapallo: no al piano urbanistico. Il Tar osservazioni in ritardo (Commento. La sentenza andrà valutata poiché ci sono due scuole di pensiero:m una bocciatura totale ed una parziale. Forse portando una pratica alla discussione in Consiglio tutto ciò si poteva evitare). Santa Margherita Ligure: master per gli infermieri. Santa Margherita Ligure: gli eventi per le feste natalizie

Camogli: la lotta di Liberazione nel Golfo Paradiso.

Bortzonasca: si è spento don Angelo Adami