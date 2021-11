Rapallo: San Francesco, vertice per spostare le utenze, via alle palificazioni - LevanteNews

Lavori di demolizione e ricostruzione della soletta del torrente San Francesco, rifacimento delle “spalle-argini”, abbassamento dell’alveo ricostruzione della soletta a una sola campata. I lavori entrano nel vivo. Questa mattina un vertice per lo spostamento, ove necessario, delle utenze gas, elettricità, telefonia, acquedotto, internet. E intanto stanno iniziando nella parte a mare le palificazioni propedeutiche alle nuove solette in cemento armato per poter sostenere le travi di copertura.