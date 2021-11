Rapallo: cadono le foglie, superlavoro per Aprica - LevanteNews

Come accade periodicamente, in questi giorni autunnali, gli operatori della ditta Aprica sono al lavoro per rimuovere il fogliame caduto dagli alberi sull’intero territorio, un’operazione di fondamentale importanza in particolar modo nella stagione autunnale.

Negli scorsi giorni sono state ripulite Via Don Bobbio e Via Tre Scalini, oggi è stata la volta di Via Torino, progressivamente verranno interessate tutte le strade cittadine. I lavori con l’assistenza del consigliere alla nettezza urbana Andrea Rizzi.