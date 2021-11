Rapallo: a Montallegro grande presepe sul sagrato - LevanteNews

Da Nadia Molinari, Circolo della Pulce

Eccomi, pronta per la sorpresa di Natale che avevo promesso: quest’anno oltre alla capanna e alla culla inaugureremo un nuovo grande presepio sul piazzale! L’anno scorso abbiamo realizzato “la Culla di Natale” senza poterci spostare più di tanto, dentro al coprifuoco e alle incognite Covid 19, con la semplicità di ciò che avevamo a disposizione, per ritrovare però dentro quel poco, lo spirito del vero Natale e donare a tutti, con quella mangiatoia e Gesù Bambino, un abbraccio che tanto ci mancava. Nonostante pioggia, grandine, neve e vento , quella capanna con la sua mangiatoia è stata meta di tante famiglie, anziani e bambini per portare le letterine a Gesù. Passata l’Epifania, smontandola, Don Gianluca, quasi tra sé e sé, nel guardarla disse: “sarebbe bello il prossimo anno trovare i soldi per completarla con Maria, Giuseppe, il bue e l’asinello e realizzare un bel grande Presepe sul piazzale”.

Risposi un semplice “già”., ma incominciai a cercare chi potesse avere personaggi da Presepe così grandi, adatti a resistere giorno e notte col sole, la pioggia e chi potesse contribuire alla spesa.

Ce l’abbiamo fatta!!!

Ci sarà Maria, Giuseppe, il bue, l’asinello ed anche le pecorelle, due grandi angeli e la stella, che arrivano addirittura dalla Florida, unici in grado di realizzarli per resistere all’aperto. Grazie a chi ha donato e ai tanti volontari che con me hanno lavorato in silenzio perché la sorpresa fosse una vera sorpresa, dal 28 novembre al 6 gennaio attenderà tutti noi, la grande capanna e un bel Presepe a grandezza quasi naturale. Sì, perché in quel desiderio di don Gianluca Trovato non c’era un sogno per sè stesso, ma era il dono di Natale semplice e vero che sognava per noi, per farci ritrovare Gesù Bambino, così come nacque quella notte, così piccolo, per lasciare a noi la libertà di vedere in Lui la grandezza di Dio.

E lo abbiamo realizzato, anche per dire un grazie a Don Gianluca. Ora aspettiamo solo voi , per vivere insieme lo stupore del vero Natale. La vostra partecipazione sarà il più bel regalo di Natale. Grazie e tanti auguri a tutti.

(Pulce Nadia Molinaris)

Il programma

dal 28 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 sul piazzale antistante il Santuario sarà visitabile il grande Presepe nella capanna e tutti i giorni grandi e bambini potranno deporre nella mangiatoia la loro letterina a Gesù Bambino

ogni Domenica dalle ore 10.00 alle 17.00 sarà presente il nostro S. Giuseppe ( Cesare Florio ) ad accogliere i bambini, donando loro un piccolo Gesù che il Rettore benedirà alla fine delle SS.Messe festive delle ore 10.00 – 11.30 – 16.00

durante tali funzioni le letterine, private dei riferimenti personali, saranno lette come preghiere dei fedeli per affidarle a Gesù e Maria

ogni Domenica dopo la S. Messa delle ore 16.00, sarà offerta la merenda ai bambini e alle loro famiglie in attesa della festa di Natale

nell’atrio davanti al negozio si potranno scegliere oggetti natalizi ad offerta solidale, realizzati a mano dai tanti volontari, un regalo diverso che sarà un doppio dono

a Natale dopo la S. Messa di mezzanotte, arricchita dal duo Giorgio Costa e Paolo Gaviglio, organo e tromba, condivideremo nuovamente panettone e cioccolato, con la nostra semplicità, quella di una famiglia che si ritrova, tutti insieme per festeggiare Gesù Bambino

Per raggiungere il Santuario è attivo ogni giorno il servizio Bus di linea e la Funivia sarà aperta dal 4 all’8 dicembre compreso e poi dal 22.12.21 al 9 gennaio 2022

Per chi desiderasse organizzare piccoli gruppi di bambini in giorni feriali telefonare per accordarsi.

info: www.circolodellapulce.it tel. 320 0610660 ore pasti – oppure tel. 0185 239000 – orario Santuario

(il programma in caso di nuove norme covid potrà subire modifiche).