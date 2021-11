Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'-Sori, i film in programma - LevanteNews

La programmazione nei cinema del Levante

BURGO Moneglia (Piazza Caduti; telefono 333 1636228)

Da giovedì 25 a domenica 28 novembre

1° film Una famiglia mostruosa

Ore 15.30; 17.15; 19.00

2° film Eternals

ore 21.00

ARISTON di Sestri Levante (Via Fico 12; telefono 0185 41505)

Dal 25 al 29 Novembre (dal 30 al 2 Dicembre chiuso)

Encanto

Giovedì – ore 17.30

Venerdì, sabato e domenica ore 15.30-18.00-21.00

Lunedì ore 20.45

Ghostbusters Legacy – Giovedì ore 21.30

Venerdì, Sabato e domenica ore 16.00; 18.30; 21.30

Lunedì ore 21.15

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 25 Novembre al 1 Dicembre Lunedì chiuso

Ghostbuster Legacy

Giovedì ore 17.15; 21.30

venerdì, sabato e domenica ore 16.00; 18.30; 21.30

martedì e mercoledì ore 17.15; 21.30

Encanto

giovedì ore 17.00; 21.00

venerdì, sabato e domenica ore 16.10; 18.15; 21.00

martedì e mercoledì ore 17.00; 21.00

Una famiglia mostruosa

Giovedì ore 17.30; 21.30

Venerdì, sabato e domenica ore 16.30; 18.30; 21.30

martedì e mercoledì ore 17.30; 21.30.

CENTRALE – Santa Margherita Ligure (Largo Giusti 16; telefono 0185 286033)

Dal 25 al 30 Novembre (mercoledì chiuso)

E’ stata La mano di Dio

Giovedì ore 16.30; 21.00

Venerdì, Sabato e domenica ore 16.00; 18.30; 21.30

Lunedì e martedì ore 16.30; 21.00

CINEMA SORI (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681)

Freaks out

mercoledì 24, ore 21

Regia di Gabriele Mainetti

Un film con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta, Franz Rogowski

Genere drammatico

Durata: 141 minuti

Freaks out, film diretto da Gabriele Mainetti, è la storia di quattro amici – Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio (Claudio Santamaria) e Mario (Giancarlo Martini) – così legati tra loro da essere quasi come fratelli. Siamo nel 1943, a Roma, proprio nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale e nell’anno in cui la Capitale è scenario di bombardamenti tra nazisti e Alleati.

I quattro lavorano in un circo, gestito da Israel (Giorgio Tirabassi), che per loro- più che un capo – è una sorta di figura paterna. Quando quest’ultimo cerca di trovare una via di fuga che li porti lontano dal conflitto, scompare misteriosamente, lasciando i quattro soli e senza alcuna prospettiva. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si ritrovano improvvisamente senza quello che avevano prima, un circo che era sinonimo di famiglia e sicurezza. Senza Israel, senza il tendone sono soltanto dei fenomeni da baraccone privi di uno scopo nella vita, bloccati nella Città eterna, che inizia a crollare sotto i duri colpi bellici.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=VdD1G_NmTpo

Madres paralelas

– Ven 26 novembre ore 21

– Sab 27 novembre ore 21

– Dom 28 novembre ore 18

– Mer 1 dicembre ore 21

Regia di Pedro Almodovar

Un film con: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano, Rossy de Palma

Genere drammatico

Durata: 120 min

Madres paralelas, il film diretto da Pedro Almodovar, segue in parallelo la storia di due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), molto diverse fra loro che danno alla luce i propri figli nello stesso giorno, condividendo la stessa stanza in ospedale. Entrambe non hanno un partner e sono due madri single, rimaste incinte per caso, cosa che le accomuna, nonostante i loro mondi siano lontani. Janis è una donna di mezza età, non si pente di essere rimasta incinta senza volerlo, anzi sembra molto felice della cosa. Ana, invece, è un’adolescente, intimorita dal fatto di dover diventare una madre giovanissima, pentita di questa gravidanza inattesa e spaventata da tutto.

Mentre attraversano le corsie e i corridoi dell’ospedale, Janis cerca di calmare e incoraggiare Ana e saranno queste poche parole dette l’una all’altra a creare tra loro un forte legame. Ma il destino farà sì che questo vincolo si rafforzi, quando le vite di entrambe cambieranno drasticamente…

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=pQymM3hxp6M

Ainbo-Spirito dell’Amazzonia

– Sab 27 novembre ore 17:30

– Dom 28 novembre ore 15:30

Regia di Richard Claus, Jose Zelada

Un film con Elio, Luciana Littizzetto, Ciro Priello

Genere Animazione avventura

Durata: 84 Min

Ainbo – Spirito dell’Amazzonia, film diretto da Richard Claus e Jose Zelada, è la storia di una ragazza di nome Ainbo, nata e cresciuta a Candámo, una zona profonda e remota della giungla amazzonica. La giovane ha 13 anni, ma non ha mai avuto contatti con altre persone, al di fuori di quelle che abitano la sua comunità, una civiltà ancora non nota.

Quando la zona di Candámo viene sottoposta al disboscamento, Ainbo viene a contatto con altri essere umani scopre che il mondo è popolato da altre persone oltre al suo popolo. La ragazza, però, si rende presto conto che con l’arrivo di queste nuove persone, la sua terra natia è minacciata dall’avidità umana. Per tentare di salvarla, la giovane Ainbo inizia a lottare, ma inutilmente.

Gli uomini, guidati da Cornell DeWitt, disboscano, estraggono minerali e distruggono il paesaggio. L’oscuro Yucuruna, il male che risiede in Amazzonia, sta prendendo il sopravvento e ad Ainbo resta una sola possibilità per salvare la sua casa: rivolgersi allo spirito madre, Turtle Motelo Mama.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=Zm-scO3NlY4

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– è obbligatorio presentare il proprio Green Pass all’ingresso della struttura

– rilasciare le proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni

– Mantenere la mascherina all’interno della sala cinematografica e nelle aree comuni

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari di apertura della Pro Loco Sori