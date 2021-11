La messa in sicurezza della strada per Campodonico con la posa di reti paramassi e tiranti, sta suscitando a Chiavari una polemica. Ben venga il lavoro, ma essendo entrata la zona interessata nel “Parco nazionale di Portofino” i lavori non si possono eseguire senza il permesso del nuovo ente. Il Comune ha commesso un abuso perseguibile penalmente? E’ quanto intendono chiarire membri dell’opposizione consiliare. Il tutto nella polemica che riguarda la ripetrimerazione del Parco.