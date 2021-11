Camogli: dipendente comunale affetto da covid, le misure - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

L’Amministrazione comunica la sospetta positività al Covid di un dipendente comunale.

Sono state immediatamente messe in atto tutte le procedure per mettere in sicurezza il personale e gli

ambienti di lavoro, per garantire la sicurezza ai cittadini.

Si ringraziano le Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia Municipale, per la collaborazione.

Ricordiamo che tutti i dipendenti comunali sono vaccinati, e che per accedere al Comune

l’Amministrazione ha sempre posto la massima attenzione alle misure collegate al contenimento del

virus:

 misurazione della temperatura all’ingresso

 sanificazione e presenza del gel in tutti gli uffici

 accesso agli uffici con appuntamenti.

Si invitano i cittadini al rispetto delle linee guida predisposte a livello nazionale:

 uso della mascherina

 distanziamento di almeno un metro

 sanificazione frequente delle mani