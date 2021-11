Zoagli: i pendolari sorridono, due treni in più al mattino - LevanteNews

Dal 25 Novembre fermeranno a Zoagli due ulteriori treni regionali nella fascia pendolare del mattino dal lunedì al venerdì: il 12214, La Spezia/Genova PP con arrivo alle 8.12 e partenza alle 8.13 e il 12321, Savona/Pisa con arrivo alle 8.08 e partenza alle 8.09: la notizia è stata data dal sindaco Fabio De Ponti dopo la comunicazione ricevuta da parte dell’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

“Questi due treni vanno a soddisfare la richiesta di avere una disponibilità di convogli mattutini successivi a quelli delle 7.21 o 7.41 espressa nelle istanze formulate – ha aggiunto – Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore Berrino e i suoi collaboratori per l’impegno e l’attenzione volti ad individuare una efficace soluzione per coloro che giornalmente utilizzano i mezzi di trasporto”.