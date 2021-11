Santo Stefano d'Aveto: dicembre con i mercatini "Arte Sapori" - LevanteNews

Da Mercatini “Arte Sapori”

Natale è ormai alle porte e a Santo Stefano d’Aveto fervono i preparativi per gli ormai

tradizionali mercatini natalizi, che quest’anno riprendono dopo un anno di stop a causa

della pandemia da Covid-19.

L’appuntamento è all’interno del Bocciodromo Arvigo (vicino ai campi sportivi) che per

l’occasione ospiterà artigiani, aziende agricole, hobbisti e negozianti della Valle e delle

Valli vicine!



Dal 4 al 19 dicembre tutti i sabati e domenica e l’8 dicembre dalle 10 alle 18, in

concomitanza con l’apertura della Casa di Babbo Natale e dei laboratori per bambini,

potrete immergervi completamente nell’atmosfera natalizia.

Tradizione, artigianato, agricoltura, profumi e prodotti delle nostre valli, tra cui poter

scegliere tante idee regalo e non solo!!!!

Preparate la lista dei regali e venite a trovarci, vi aspettiamo numerosi e ricordatevi il

Green Pass!!!