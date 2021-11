Recco: da Pontedilegno i fantastici abeti natalizi - LevanteNews

Sono arrivati questa mattina a Recco da Pontedilegno sia il grande abete che abbellirà la piazza del Comune, sia quelli più bassi che creeranno una fantastica atmosfera natalizia in altri punti della città, come il piazzale davanti alla sede della Pro Loco e nelle scuole. Recco e Pontedilegno sono legate da un saldo gemellaggio che vede ogni anno una delegazione ligure a Pontedilegno nella settimana che precede la Pasqua, occasione per regalare al comune lombardo palme intrecciate dalle donne recchesi. A Natale è Recco a ricevere gli abeti in regalo ed ospitare, emergenza covid permettendo, una delegazione di Pontedilegno. E’ l’assessore alle Tradizioni Francesca Aprile che sta lavorando col collega dalignese per concordare il da farsi.