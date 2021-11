RASSEGNA STAMPA. Covid in agguato, più contagi e ricoveri - LevanteNews

Oggi, martedì 23 novembre, auguri a Clemente. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure: Zoagli. Proverbi: “Chi è dell’arte, apprezza l’opera”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri nell’Asl 4 o nuovi contagi sono stati 39; sono 18 i ricoverati di cui 2 in terapia intensiva”; “Aumentano in Riviera contagi e ricoveri, allarme scuola a Recco”; “Noi ragazzi al tempo del covid, i pensieri diventano un libro”.

Sestri Levante: rinfoltimento diga, via ai lavori. Sestri Levante: robotica per genitori, corsi anche a Santa. Lavagna: ospedale potenziato “Risultato storico ma tardivo, lo attendevamo da 30 anni”. Lavagna: L’anno scorso 149 aborti; straniero il 65% delle donne. Chiavari: tamponamento tra due auto in A-12, tre feriti. Chiavari: i complimenti di Mattarella emozionano Marta e Maddalena. Chiavari: “Queste piste futuristiche sono incomprese anche a Fiab”. Chiavari: palazzo Ferden, rimossi gli striscioni ma non gli annunci”. Chiavari: no alla violenza contro le donne, tutta la riviera scende in campo. Chiavari: torna il concorso dei mini presepi. Chiavari: #io leggo al via in tutto il comprensorio . Chiavari: “O Castello” ospita la Consulta ligure.

Rapallo: Zerocallcare, su Netflix c’è la cartolina di Rapallo. Parco di Portofino: Comitato di gestione e comuni, confronto sull’edilizia (Commento: Nuova burocrazia per i cittadini e uffici. Comunicazioni del presidente del Comitato non ancora deontologicamente canalizzati in comunicati stampa).

Camogli: defunti ripescati dal mare, conclusi i prelievi del dna.

Recco si fa teatro: Maifredi e d’Alia raccolgono i racconti. Recco: Mauro Boccaccio e il suo libro “Riviera capitale (Commento. Bravissimo Boccaccio, ma la candidatura a Capitale della Cultura 2024 riguarda solo Sestri Levante).