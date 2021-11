Rapallo: parchi Biancaneve, De Martino e Canessa chiusi per allestimenti natalizi - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Si informa che i parchi “Biancaneve”, “De Martino” e “Canessa” rimarranno chiusi al pubblico da lunedì 29 novembre alla mattina di sabato 4 dicembre per consentire le operazioni di allestimento a tema per il progetto “Rapallo…Il Natale dei Bambini”, che vedrà le tre aree giochi cittadine protagoniste. In base al progredire delle operazioni, verranno previste eventuali riaperture parziali.

I parchi riapriranno in toto nel pomeriggio di sabato 4 dicembre con l’Inaugurazione ufficiale del Natale dei Bambini.