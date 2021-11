Rapallo: confermato il Confuoco ma cambia la sede - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Il Confuoco cambia – in via eccezionale – location. L’antica cerimonia, nata nel Medioevo, legata all’allora Repubblica di Genova e ripristinata dal Comune di Rapallo nel 1986, avrà luogo mercoledì 29 dicembre. Non si terrà però nella consueta sede del teatro delle Clarisse, indisponibile causa lavori di ristrutturazione, bensì al Chiosco della Musica (nel salone consiliare del municipio, in caso di maltempo).

La decisione è scaturita questa mattina, al termine della riunione operativa a cui hanno preso parte il sindaco Carlo Bagnasco, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, i consiglieri Elisabetta Ricci e Eugenio Brasey e i rappresentanti dell’associazione Caroggio Drito e del Lions Club Rapallo Host (che, nell’ambito della cerimonia, da anni effettua la premiazione del concorso “Ama la tua Città”).

Obiettivo dell’amministrazione comunale è far sì che la manifestazione, particolarmente sentita per il suo valore storico e legato alle tradizioni locali, possa tornare a svolgersi con il suo programma completo e in sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid.