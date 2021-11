La guida Michelin ha laureato un nuovo ristorante ligure. Si trova a Moneglia ed è “Orto by Jorg Giubbani”. Molti più di un ristorante: “Un viaggio audace nella tradizione, ricordi d’infanzia e liguritudine accompagnati dal giovane talento Jorg Giubbani: pochi posti, a cena, à la carte o con percorso degustazione. Per coloro che amano osare”. Come spiega il titolare nel sito dedicato al locale e al complesso ricettivo situato, “tra Portofino e le Cinque Terre”.

