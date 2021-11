Lavagna: cessa il dottor Brignole, al suo posto arriva Ferrari - LevanteNews

Dalla Asl4 Liguria

Si informano le Ss.LL. al fine di darne ampia informazione che a seguito della cessazione del Dott. Daniele Brignole quale medico di Medicina Generale con incarico provvisorio per il comune di Lavagna, si comunica che, a far data dal 24/11/2021 ed in attesa delle procedure per la copertura della zona carente, gli assistiti del Dott. Daniele Brignole saranno presi in carico automaticamente dal Dott. Alessandro Maria Ferrari (Cell. 3664010407), che opererà nello stesso studio sito in galleria di Via Cavour 33/6 Lavagna. Gli uffici distrettuali (Chiavari Tel. 0185/329420) saranno a disposizione per ulteriori chiarimenti.