Come degustare il whisky nel modo corretto - LevanteNews

Il whisky è una bevanda presente in tutti i bar, ristoranti e locali del mondo, spesso viene gustato con piacere e altre volte rappresenta solo una bevanda da bere di passaggio quando si è con gli amici.

Si tratta di un prodotto che bisogna conoscere a pieno prima di gustarlo, saper bere il whisky non è semplice e saper riconoscere la tipologia di prodotto che un locale offre ai consumatori è ancora più difficile.

Le tipologie di whisky e le regole di degustazione

La risposta classica che un barista o un cameriere poco esperto può dare al consumatore, quando chiede informazioni su un whisky e il modo migliore per degustarlo, è: bevi quello che ti piace e come ti piace.

Effettivamente non esistono delle regole che impongono le persone su come bere un whisky, tuttavia, negli anni si sono diffusi i migliori metodi applicabili a diverse tipologie di whisky che cambiano notevolmente il gusto e il piacere di bere questo prodotto, perché esaltano le particolari caratteristiche del liquido.

Per esaltare i profumi e i sapori del whisky, i migliori bicchieri da utilizzare sono quelli mediamente ampi, come il Glencairn Glass o il classico calice a tulipano. Il bordo non aperto permette di far salire i profumi e concentrarli direttamente sul palato e sui recettori nasali.

Qui di seguito abbiamo elencato i 4 metodi di degustazione dei whisky più diffusi.

Whisky liscio

Il whisky liscio è un prodotto che si consiglia al classico purista, un prodotto che si presenta con due bicchieri: uno con 4cl di whisky e un bicchiere di acqua fresca, da bere per ripulire la bocca. Dopo aver bevuto l’acqua, è consigliato annusare il bicchiere di whisky a bocca aperta, per comprendere a pieno gli aromi prima di bere. Si tratta di un metodo utilizzato da scozzesi e irlandesi.

Whisky on the rocks

Si tratta di un metodo che per gli amanti del prodotto può risultare controproducente, perché il ghiaccio raffredda il whisky e questo perde di espressività e profumi. Tuttavia, il metodo on the rocks è adatto ai meno esperti, quelli con un palato molto sensibile, perché il ghiaccio allunga il prodotto e il grado alcolico diventa meno drastico. Si tratta di un metodo che è applicabile solo sui whisky più commerciali e non su quelli pregiati.

Whisky e soda

Whisky e soda è un metodo classico e perfetto per i prodotti commerciali, non troppo eleganti e pregiati. Si tratta di aggiungere un goccio di soda e una spruzzata di limone nel bicchiere, assieme ad un pezzo di ghiaccio.

Whisky e ginger ale/beer

Il metodo di degustazione ideale per sorbire un whisky molto speziato, torbato e forte, come il Bourbon o il Rye, è aggiungere il ginger ale o ginger beer che aggiunge un po’ di freschezza e sfuma l’alcol.