Cogorno: no di Partecip@ttiva a nuove strade nella piana dell'Entella - LevanteNews

Da Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri comunali di ‘Cogorno Democratica – Partecip@ttiva’

In seguito all’ultima seduta del Consiglio Comunale di Cogorno, svoltasi lo scorso lunedì 15

novembre, il consigliere Torrente ha rilasciato alcune dichiarazioni alquanto parziali rispetto

all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare ‘Cogorno Democratica – Partecip@TTIVA’.

Prima di tutto va sottolineato che la richiesta chiedeva conto di ‘tutte le convenzioni in essere con società

sportive ed associazioni presenti sul territorio’. In secondo luogo, la richiesta era stata protocollata

il 5/9/2020 ed al 5/11/2021 (14 mesi dopo!) l’Amministrazione non aveva ancora ritenuto

opportuno dare una risposta o, ci si chiede, non era stata in grado di darla perché alcune convenzioni

non esistevano neppure.

La seconda interrogazione cui si è data risposta in consiglio è stata quella riguardante l’adozione del

nuovo PUC (Piano urbanistico comunale) che andrà a sostituire quello attuale, risalente alla fine

degli anni Novanta. Il sindaco Garibaldi ha stimato che ci vorranno ancora cinque o sei mesi per

portare a compimento la stesura del nuovo PUC. La risposta ha soddisfatto i consiglieri Bacchella e

Castelli.

Infine, si è tornati a parlare di piana dell’Entella. Facendo seguito alle dichiarazioni

dell’Amministrazione che dicevano di voler partecipare alla stesura dell’accordo di programma

relativo alle opere di difesa della piana dell’Entella dal rischio idrogeologico, il gruppo consiliare

aveva recentemente presentato un’interrogazione per sapere quali opere verranno proposte e quali

infrastrutture. A tal proposito, l’Amministrazione di Cogorno intende continuare a sostenere la

realizzazione di uno scolmatore, ma anche la realizzazione di nuove vie di collegamento, auspicando

che esse si riconducano ad un’unica infrastruttura: Viale Kasman-casello autostradale di Lavagna.

Inutile dire che tale risposta non soddisfa il gruppo ‘Cogorno Democratica – Partecip@TTIVA’, che

non condivide la costruzione di nuove strade sulla piana dell’Entella.