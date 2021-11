Cinque Terre: "Guide turistiche, la piaga dell'abusivismo" - LevanteNews

Dalle guide turistiche appartenenti alle sigle sotto indicate

In un contesto climatico caratterizzato da eventi sempre più estremi e conseguentemente con

un numero crescente di allerte meteo, le Associazioni delle professioni turistiche sottolineano

l’importanza dei controlli per il rispetto delle ordinanze ma anch e di quelli sulle autorizzazioni di

chi accompagna i turisti.

Mentre la stagione turistica autunnale volge al termine, con il suo corredo di allerte meteo, nella nostra

veste di Associazioni delle professioni turistiche registriamo con sollievo come il sistema di avviso dei

Comuni e Protezione Civile aiuti a trasmettere correttamente le informazioni agli operatori del turismo,

che devono riorganizzare i gruppi turistici, al fine di per garantire la loro sicurezza.

Constatiamo che alcune persone che hanno accompagnato turisti alle Cinque Terre durante l’allerta del

26 settembre sono state sanzionate ma non possiamo tuttavia fare a meno di notare che la stampa e

l’opinione pubblica parlano spesso in modo generico di “Guide Turistiche” per indicare qualunque

“accompagnatore”, sia questo abilitato o meno all’esercizio di una delle professioni turistiche

riconosciute (Guida Turistica, Guida Ambientale Escursionistica, Accompagnatore Turistico).

Questo ci danneggia come categoria agli occhi del pubblico e ne siamo particolarmente colpiti in quanto,

come Associazioni professionali, siamo sempre stati molto attenti a diffondere il più possibile le notizie

riguardanti le allerte e le relative ordinanze sindacali e da sempre sollecitiamo i soci al rispetto delle

regole ed alla massima attenzione per la sicurezza del cliente, aspetto che deve essere un tratto

distintivo del professionista.

Il rispetto di queste misure di sicurezza comporta per l’intero settore un grande impegno e spesso anche

sacrifici, dovuti per l’incolumità di tutti, e per le professioni turistiche rappresenta anche la perdita di

giornate lavorative, dopo un periodo di totale “fermo”, particolarmente pesante per chi esercita con

partita IVA.

Per questo siamo a richiamare ancora una volta con forza l a necessità di effettuare non solo controlli su

chi accompagna gruppi durante le allerte, ma anche sull’effettiva abilitazione all’esercizio della

professione turistica: l’abusivismo è infatti la vera piaga a monte dei problemi della gestione dei gruppi,

tanto durante le allerte quanto nel corso della stagione turistica in genere.

Contestualmente auspichiamo che le informazioni sulle interdizioni ai turisti nelle Cinque Terre in caso

di allerta siano tradotte nelle principali lingue straniere e segnalate i n modo visibile già nelle stazioni e

strade di accesso, affinché la situazione sia compresa anche dai partecipanti ai viaggi organizzati che non

usufruiscono delle Guida locale, nonché dai turisti individuali che spesso non conoscono altre lingue

oltre la propria.

AGAEL Liguria

AGTL Regionale

AIGAE Liguria

ALAIT

Federagit Liguria-Confesercenti

Genova 2