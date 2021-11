Camogli: Blanca, successo di ascolti e ottimo spot internazionale - LevanteNews

Tappeti rossi per il cast di Blanca (ieri sera su Rai 1 con un successo di ascolti). Presentato fuori concorso a Venezia, di questa produzione televisiva in sei puntate, prodotta da Lux Vide e Rai Fiction con la regia di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, si sapeva quasi tutto su trama, interpreti, recensioni entusiaste. Il trailer punta molto sulla palazzata del lungomare di Camogli dove Blanca (Maria Chiara Giannetta) ha preso alloggio in via Garibaldi e dove, lei priva della vista, riesce a percepire ed apprezzare anche la distesa del mare che le si para davanti.

Di Camogli diurna e notturna Blanca ha fornito inquadrature fantastiche (ed altrettanto si deve dire della meravigliosa Genova) che rendono merito ad un angolo di Liguria unico. Questa serie è già stata venduta in Francia e Spagna e l’incisività delle riprese colpirà molto gli spettatori. Tra l’altro Camogli è stata citata esplicitamente dalla protagonista che indica al taxista dove deve recarsi.

Le riprese di Blanca (foto Consuelo Pallavicini)