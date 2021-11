Bogliasco: classi in quarantena, servizio straordinario di tamponi - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

Su richiesta del Comune, Asl3 Genovese effettuerà per le scuole di Bogliasco un servizio straordinario di tamponi in accesso diretto nelle mattine di Giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27 novembre 2021.

Il servizio verrà effettuato presso la Sala Ferrari di Via Vaglio (c/o P.A. Croce Verde di Bogliasco) con orari e accessi cadenzati per limitare gli assembramenti. I tamponi saranno di tipo “antigenico”: in caso di risultato positivo, verranno immediatamente effettuati tamponi “molecolari”.