L’allerta gialla prevista fino alle 11 di questa mattina non ha causato particolari disagi. La pioggia è caduta a tratti con insistenza, senza creare allagamenti. Lievi smottamenti in alcune strade dell’entroterra non hanno causato problemi alla circolazione. Unico intervento dei vigili del fuoco di Rapallo e Chiavati in tutto il Levante, la caduta di alberi in Val Graveglia, Per liberare la carreggiata sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari.