San Colombano: vaccino Covid, in Val Cichero torna Gulliver - LevanteNews

Per la terza dose del vaccino, torna in val Cichero Gulliver, l’ambulatorio mobile su iniziativa di Asl 4 e del Comune di San Colombano Certenoli.

Presentandosi il 03 dicembre dalle ore 09.00 presso la ex Scuola Comunale di Celesia si potrà effettuare, per gli aventi diritto, la terza dose del vaccino anti-covid 19.

Per tutti gli altri Cittadini, l’appuntamento sarà in data 03.12.2021 dalle ore 09.00 in poi, a Cicagna, presso l’Ospedaletto.

Per qualsiasi informazione rivolgersi gli uffici comunali al n. Tel. 0185 358060 dal Lunedì al Sabato dalle 08.30 alle 13.30