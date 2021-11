San Colombano: cimitero, chiesta la ristrutturazione della cappella - LevanteNews

Da Claudio Solari, consigliere comunale e capogruppo di “Territorio e Sviluppo” a San Colombano Certenoli

San Colombano Certenoli: È stata presentata a firma dei Consiglieri comunali Claudio Solari, Mirco Aste e Paola Repetto del gruppo Territorio e Sviluppo una nuova interpellanza al Sindaco per chiedere la ristrutturazione della cappella centrale del cimitero comunale di San Martino del Monte.

Il manufatto che al suo interno contiene alcune tombe private versa in grave stato di mantenimento con grosse infiltrazioni d’acqua che rischiano di aggravarsi sempre di più.

Per questo i consiglieri comunali del gruppo Territorio e Sviluppo chiedono all’amministrazione comunale di attivarsi coinvolgendo i privati interessati al fine di procedere al suo ripristino.

L’interpellanza verrà discussa nel primo consiglio comunale utile.

Interpellanza