Recco: le mozioni presentate da Siri e Napoli in Consiglio - LevanteNews

Da “Immagina Recco” e dai suoi consiglieri Sergio Siri e Marcello Napoli

Nel Consiglio Comunale del 18 novembre Immagina Recco ha voluto portare due argomenti piuttosto importanti.

Il primo riguardava la testimonianza a favore della legalizzazione dell’eutanasia, argomento contemporaneamente corposo ed estremamente delicato, caldeggiato in questo periodo dalla raccolta firme in favore di un referendum.

Immagina Recco, convinta sostenitrice dell’autodeterminazione, non ha visto la mozione passare dal vaglio della votazione, alto il numero di voti contrari, ma ha potuto partecipare a una discussione molto civile e sentita da parte di tutti i componenti.

La successiva richiesta riguardava la proposta di legge in materia di violenza e discriminazioni per motivi di orientamento sessuale e per l’adesione di Recco alla rete RE.A.DY. -Rete Nazionale delle pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Abbiamo deciso di intervenire in questo campo per sottolineare una volta di più la nostra indignazione nei confronti di ogni forma di violenza e in particolare quella legata all’omofobia e alla transfobia.

Decisione dovuta alla frequenza crescente di fenomeni di intolleranza, a livello mondiale, dovuti a -una avversione irrazionale basata sul pregiudizio-nei confronti delle persone LGBTQ+, ancora troppo spesso stigmatizzate in base al loro orientamento sessuale.

Dopo una interessante discussione la mozione è stata accettata quasi all’unanimità e il Comune di Recco entrerà a fare parte di una rete nazionale in cui vengono condivise le buone pratiche per contribuire alla cessazione di ogni tipo di sopruso, violenza e discriminazione legata al genere e all’orientamento sessuale. A tal guisa il Consiglio si impegna a organizzare almeno un evento annuale sull’argomento. I nostri consiglieri Sergio Siri e Marcello Napoli hanno dato la loro disponibilità nell’aiutare a organizzare suddetto evento.

Un altro passo nella direzione della tutela dei diritti di tutte le persone è stato compiuto.