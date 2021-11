"Rapallo da leggere": gli appuntamenti - LevanteNews

Dallo Iat di Rapallo

Rapallo sabato 27 e domenica 28 novembre

Percorsi letterari – Rapallo da leggere

Itinerari letterari alla ricerca dei luoghi della letteratura della Città di Rapallo.

Di seguito il programma e tutte le informazioni per iscriversi.

Sabato 27 novembre

“Trekking urbano letterario sulle tracce di W. B. Yeats, Ezra Pound, S. Freud e V. Woolf a Rapallo tra letture, racconti e suggestioni”

Partendo dal centro cittadino, guidati dalle parole e dalle impressioni di scrittori, poeti ed intellettuali che amarono il Tigullio, raggiungeremo il sestiere di S. Michele di Pagana. Il piccolo borgo, all’estremità occidentale di Rapallo, ha mantenuto intatto l’aspetto marinaro e pittoresco che tanto affascinava i visitatori tra fine Ottocento ed inizio Novecento.

Il percorso è adatto a persone con buone capacità motorie per la presenza di gradini e terreno sconnesso. Si raccomanda l’uso di scarpe adatte.

Incontro con la guida alle ore 15.00 di fronte all’Ufficio Informazioni, Lungomare Vittorio Veneto, 38, Rapallo

Durata: 2 h circa

La visita è prevista per un massimo di 18 persone.

Attività gratuita offerta dal Cune di Rapallo

Prenotazione obbligatoria nel rispetto delle regole anti Covid-19, compilando il modulo: https://forms.gle/CiHzWEeBFq8bGfLM7

Domenica 28 novembre 2021

“Hemingway e i suoi amici: letture e racconti itineranti nel centro storico di Rapallo”.

Il periodo tra fine Ottocento e inizio Novecento vide Rapallo protagonista indiscussa della politica e cultura internazionale. Partendo dalle parole di Ernest Hemingway, Premio Nobel per la letteratura nel 1954, scopriremo alcuni degli scrittori e artisti che amarono Rapallo in quegli anni.

Il percorso, adatto a tutti, si snoderà nelle vie cittadine

Durata: 1,30 circa.

ore 10.30 incontro con la guida di fronte all’Ufficio Informazioni, Lungomare Vittorio Veneto, 38, Rapallo La visita è prevista per un massimo di 18 persone.

Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria nel rispetto delle regole anti Covid-19, compilando il modulo: https://forms.gle/vGqdfe8QLGkCZMwu8