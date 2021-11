Prima Categoria: il Riese cede al Vecchio Castagna, pesano le assenze - LevanteNews

Dal Calcio Acd Riese

Riese – Vecchio Castagna 0-1

Cielo plumbeo sopra il Celeri accompagnano Riese e Vecchio Castagna per la 8a giornata. Russo al 2′ e Cevasco al 13′ tengono a far capire che la prima della classe non scherza. Diverse assenze nostre non danno il giusto mordente nella prima frazione; infatti al 27′ Musante dopo un continuo cambio di gioco sfrutta un bel cross basso da sx e tap-in vincente per lo 0-1. 31’ci buttiamo in avanti dove prima Sivori da buona posizione viene smorzato in angolo, da dove Pellegrino smorza di testa ed il difensore in qualche modo libera sulla linea in angolo. Molto nervosi, poco precisi ci sfiancano in energie buttate al vento. Seconda che ci vede decisi e convinti. Capelli al 54′ ed al 56′ con tiro al giro prima ed azione personale poi difetta la mira. Poi tanta buona volontà, ma pochissime idee fino al finale thrilling.

85′ Mecaj per Gremo che di testa mette fuori di poco, 89′ Mecaj (entrato con un bel piglio) di collo pieno dal limite dell’area blocca Leone, 94′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo batti e ribatti arriva a Brakollari che a colpo sicuro viene in modo fortuito deviato in angolo.

Riese: Riva Arpe (60’Mecaj) Isaja Brakollari Bertani Loddo (60’Giangrande) Sivori Gremo (86’Sogno) Pellegrino Savona Cappelli. Tagliavia Bernardi Bove Sadik Tassano Barbieri. All. Oggiano

Vecchio Castagna: Leone Rossano Musante Arlandini Maffia Bardini (81’Mammoliti) Sangellardi (55’Cevallos) Russo Cevasco (90’Nasiti) Mennuti (72’Giannubilo) Dondero. Viacava Mariano Bombelli Cozza. All. Bollentini