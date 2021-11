Parco di Portofino: edilizia privata, serve un nuovo permesso - LevanteNews

Venerdì prossimo il Comitato di gestione provvisoria del parco dovrebbe varare un documento per limitare i disagi nei nuovi Comuni entrati a far parte del “Parco nazionale di Portofino”, in attesa di una perimetrazione definitiva. I disagi maggiori riguardano il trasporto di armi nelle aree, ad esempio di una guardia giurata che deve recarsi sul posto di lavoro; poi ci sono gli abbruciamenti di stoppie o ricci di castagna che adesso devono essere autorizzati; altro problema il permesso di sorvolo di elicotteri che trasportano materiali (sostituendo i muli) o di droni per rilevamenti, gli interessati devono chiedere di volta in volta i permessi.

Oggi in particolare vi è stata una riunione dei tecnici dei Comuni per quanto riguarda l’edilizia privata. Camogli e Santa Margherita i cui territori cadono parzialmente e Portofino totalmente nel parco, sono abituati a gestire tale tipo di pratica; non i nuovi Comuni. I privati presentano domanda di rifacimento di un tetto o facciata o altre attività in Comune; le pratiche dopo essere state approvate dalla commissione paesaggistica vanno alla Soprintendenza; adesso dovranno avere anche il placet del Parco e si studia come fare per evitare un aumento di burocrazia che c’è e pesa su privati e uffici, in parte già stressati per le limitazioni a nuove assunzioni.